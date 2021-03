Bürger packen mit an : Frühjahrsputz unter Corona-Bedingungen in Höchen

Höchen Gebremst aktiv und anders als sonst: Aufgrund der Corona-Pandemie ist es auch in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge nicht möglich, die Gemeinschaftsaktion Picobello, den saarlandweiten Frühjahrsputz, durchzuführen.

Durch die starke Reduktion der Freizeitangebote hielten sich die Menschen viel an der frischen Luft auf. Leider sei auch viel Müll in den Außenbereichen gelandet, in Hecken, Büschen und Straßenrändern, so Scherer. Unter Einhaltung sämtlicher Sicherheitsvorkehrungen und unter Einhaltung der geltenden Corona-Verordnung könne eine Müllsammelaktion durchgeführt werden, unterstützt von der Stadt Bexbach und dem Förderverein „Unser Höchen“, heißt es weiter.

Jeder Einzelne, jeder Haushalt sei gefragt. Wer also im Kleinen, einzeln oder im familiären Kreis auf seinen Spaziergängen Müll einsammeln möchte, werde dankbar unterstützt, so Scherer. Die Müllsammelaktion findet in der Zeit vom 15. bis 28. März statt, in dieser Zeit kann jeder einzeln oder im familiären Kreis unterwegs sein. Gerne können die Teilnehmer Fotos von ihrer Aktion machen und zeigen, was sie gesammelt haben.