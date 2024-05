Blau, Koi und Co. Freibad-Saison 2024 im Saarpfalz-Kreis – Starttermine, Öffnungszeiten und Preise

Wer glaubt, es sei im Saarpfalz-Kreis einfach, herauszufinden, wann ein Freibad öffnet, der sollte es mal probieren. Mit viel Zeit und guten Nerven. Aber nicht am Nachmittag nach 15 Uhr. Dann ist in den meisten Bäderverwaltungen niemand mehr zu sprechen, der fundiert Auskunft geben könnte. Morgens landet man dafür in Telefon-Warteschleifen oder man wird einfach beim Versuch, anzurufen, weggedrückt. Je größer ein Bad ist, desto unpersönlicher gestaltet sich der Telefonkontakt. Auch die Internetseiten liefern nicht unbedingt nützliches.