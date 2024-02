Fußball-Hallenmasters der Frauen „Die Auslosung hätte kaum unangenehmer sein können“

Langsam kribbelt es: Die Verbandsliga-Fußballerinnen der DJK St. Ingbert fiebern ihrer dritten Teilnahme am Frauen-Masters des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) entgegen, das an diesem Sonntag ab 13 Uhr in der Multifunktionshalle am Sportcampus Saar ausgetragen wird. Erstmals mit dabei war die DJK 2020 – und dabei wusste sie mit Rang drei auf Anhieb zu überzeugen. Im vergangenen Jahr durfte der Verein dann sogar das Masters ausrichten, rein sportlich folgte allerdings mit dem frühzeitigen Ausscheiden nach der Vorrunde der Stimmungsdämpfer.