Integrationskurse in Homburg : Deutsch lernen im virtuellen Klassenzimmer

Homburg Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises bietet auch in Corona-Zeiten Integrations- und Berufssprachkurse an. Sie laufen allerdings online.

Sprache ist der Schlüssel zur gelingenden Integration, heißt es oft. Das Erlernen einer Fremdsprache geht unbestritten am besten im Präsenzunterricht. Was also tun, wenn eine globale Pandemie die erprobten Formate ausbremst? Diese Frage mussten sich auch die Sprachlehrkräfte des Frauenbüros des Saarpfalz-Kreises stellen, das neben verschiedenen offenen Sprachtrainings auch die offiziellen, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) geförderten Integrations- und Berufssprachkurse anbietet, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.