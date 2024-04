Frauenkarriere-Frühstück Das Glück ist immer da, wo wir nicht sind

Wenn über 120 Frauen an einem Sonntagmorgen zu einem ausgiebigen Frühstück zusammenkommen, ist die Stimmung immer gut. Dass Frauen in der Arbeitskammer in Kirkel in der absoluten Mehrheit waren, sah man schon daran, dass am Büffet die Avocados, die Erdbeeren und die Gemüsecreme äußerst beliebt waren, während die Wurststücke und der Aufschnitt erst mal liegen blieben. Aber es waren natürlich auch ein paar Männer zum Frauen Karrierefrühstück willkommen. Zum Beispiel Landrat Theophil Gallo, der seinen Namen spaßeshalber mit „Hahn“ übersetzte und sich prompt als „Hahn im Korb“ fühlte.