Frauen-Union St. Ingbert : Die Frauen-Union wählt neue Vorstände

St Ingbert/Saarpfalz-Kreis Ein Ruck soll durch die saarpfälzische Frauen-Union (FU) gehen. Neue und vor allem jüngere Mitglieder prägen die beiden frisch gewählten Vorstände in St. Ingbert und im Saarpfalz-Kreis.

Scheidende Vorsitzende und Vorstandsmitgliede wurden verabschiedet, neue, und vor allem jüngere willkommen geheißen. Mit bekannten Gesichtern aus Politik und Ministerium, wie der Finanzstaatssekretärin und Landevorsitzenden der Frauenunion Saar, Anja Wagner-Scheidt, dem Landtagspräsidenten Stephan Toscani, dem Bundestagsabgeordneten und Generalsekretär Markus Uhl, dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Saarländischen Landtag Alexander Funk und dem Stadtverbandsvorsitzenden Pascal Rambaud tagten die etwa 30 Frauen aus St. Ingbert und den weiteren Städten und Gemeinden des Saarpfalz-Kreises drei Stunden, bis die Vorstandsämter vergeben waren. Mit großem Dank und vielen lobenden Worten wurde Silke Kohl aus Blieskastel in dieser ersten Präsenzveranstaltung seit über einem Jahr gebührend verabschiedet. Eine Ära ging mit diesem Wechsel an diesem Abend zu Ende. Ihr folgt nun als Kreisvorsitzende Sandra Derschang-Sailer, die bereits in der letzten Amtszeit Vorsitzende im Stadtverband St. Ingbert war. Sie wurde erneut auch dort einstimmig bestätigt. Als 2. Vorsitzende wurde sowohl im Stadtverband als auch im Kreis Heike Hartinger gewählt.

„Unser neues Team besteht aus einem guten Querschnitt aus allen Altersgruppen, mit viel Erfahrung und mit neuen Ideen. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre und werden leidenschaftlich daran arbeiten, alle politischen Themenfelder zu vertreten. Wir sind für die Frauen im Saarpfalzkreis da und werden uns für deren Themen, einsetzen“, so Sandra Derschang-Sailer. Beispiele seien die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Altersarmut, ein Thema, das gerade der Baby-Boomer-Generation, die in den nächsten Jahren in Rente geht, besonders am Herzen liegt. Auch über Zukunftsthemen wie die Digitalisierung im Bereich Bildung und Industrie wird in einer der kommenden Veranstaltungen gemeinsam mit prominenten Gästen informiert.

Der neue FU-Vorstand hat sich viel vorgenommen in den nächsten Monaten. Bundestags- und Landtagswahlkämpfe stehen an, bei denen die Frauen mit ihren Aktionen in der Vergangenheit oft das Zünglein an der Waage waren: „Um der Corona-Situation Rechnung zu tragen, haben wir uns für zwei Formate an der frischen Luft entschieden. Bei kleinen Wanderungen am 29. Juli und 23. August haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, mit den Kandidaten für Bund und Land ins Gespräch zu kommen und gleichzeitig Informationen zum jeweilige Wandergebiet zu erhalten“, so die Vorsitzende. Auch Landes- und Bundesdelegiertentage gilt es in den nächsten Monaten gemeinsam zu organisieren. „Mit unserem motivierten Vorstand möchten wir vor allem inhaltlich punkten und die wählende Bevölkerung überzeugen“, bringt es Derschang-Sailer auf den Punkt. Landtagspräsident Stephan Toscani schwor die Frauengruppe in seinem Grußwort auf die Wahlkämpfe ein: „Jetzt müssen wir Gas geben, es zählt jede Stimme“.