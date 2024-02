Heimatgeschichtliches aus der Saarpfalz Erster Geschichtsschreiber des „Blieslandes“

Herkules im Kampfe mit dem Nemäischen Löwen und dessen Wegführung des Cerberus aus dem Hades – man fand diese Steintafel auf einer Allmände des Dorfes Bierbach. Von da ließ es der Friedensrichter Dercum in seinem Garten einmauern: Gleich mehrfach fällt dieser Name in jener 1852 erschienenen Dokumentation, die sich mit den Funden aus römischer Zeit im Königreich Bayern befasst. „Ein Achilles, der von Odysseus unter den Töchtern des Lycomedes aufgefunden“, „Diana im Bade, von Aktäon belauscht“ sowie ein „Krieger mit seinem Köcher“ – alle in Bierbach gefunden – stehen ebenfalls auf der Liste und werden als der „Dercumschen Sammlung zugehörig“ genannt.