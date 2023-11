Das Leben des Ex-US-Präsidenten Fotoausstellung zum Todestag von John F. Kennedy

„JFK“, John Fitzgerald Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, war schon zu Lebzeiten eine Ikone, sein Tod durch ein Attentat in Dallas machte ihn zu einem Mythos. Sowohl um den kometenhaften Aufstieg seiner Familie und um sein privates Leben, als auch um seine politischen Leistungen und um seine tragische Ermordung in Dallas, Texas, am 22. November 1963, ranken sich unzählige Gerüchte und Mythen, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter weiter.