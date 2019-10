Gegen Verschwendung von Lebensmitteln : Zu schade für die Mülltonne

Der Fairteiler-Kühlschrank des Netzwerks ist gut gefüllt mit geretteten Lebensmitteln. Foto: Jana Gülker

Homburg Die Mitglieder des Foodsharing-Netzwerks Homburg retten Lebensmittel vor der Tonne. Weitere Mitstreiter sind willkommen.

Die Problematik ist eigentlich unstrittig: Es werden viel zu viele Lebensmittel unnötig weggeworfen. Kiloweise entsorgen Supermärkte Obst, Gemüse und Milchprodukte mit nur kleinen Schönheitsfehlern, die nicht verkauft wurden, oder weil das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) abläuft. Deshalb will der Verein Foodsharing e.V. „Lebensmittel vor der Tonne retten, die ansonsten weggeworfen würden, obwohl sie eigentlich noch gut sind“, so beschreibt Jana Gülker vom Foodsharing-Netzwerk Homburg die Grundidee. Gülker, die aus der Nähe von Münster stammt und in Homburg Medizin studiert, hat sich schon früh für das Thema Nachhaltigkeit interessiert. Das Homburger Netzwerk wurde vor eineinhalb Jahren gegründet und ist ein „Ableger“ des Saarbrücker Foodsharing-Vereins. Ungefähr 120 Menschen sind derzeit in der Homburger Gruppe angemeldet, der „harte Kern“, so Jana Gülke, seien rund 15, die sich als „Foodsaver“ zu deutsch Lebensmittel-Retter“, engagieren, vorwiegend aus dem studentischen Umfeld.

Abnehmer finden sich immer

Hintergrund Foodsharing-Konzept international erfolgreich Gegründet wurde der Foodsharing-Verein von Valentin Thurn im Zuge der Dreharbeiten zu seinem Film „Taste the Waste“. Die Organisation läuft in erster Linie über die Online-Plattform foodsharing.de. Hier vernetzen und koordinieren sich die Mitglieder in den einzelnen Städten und Regionen. Das Konzept des Lebensmittel-Rettens bei Betrieben wurde erstmals 2012 in Berlin erprobt. Mittlerweile ist Foodsharing zu einer internationalen Bewegung mit über 200 000 registrierten Nutzern in Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren europäischen Ländern herangewachsen. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und unentgeltlich.

Die Foodsaver holen bei den Betrieben fünfmal pro Woche übrig gebliebene Waren, in der Hauptsache Brot, Obst, Gemüse, Salat und Milchprodukte, ab. Meist sind das Lebensmittel mit kleinen Schönheitsfehlern, die zu schade zum Wegwerfen sind, von den Kunden aber nicht mehr gekauft werden. Oder Produkte, die aus den Regalen geräumt werden, „weil das Mindesthaltbarkeitsdatum abläuft –„ die Betriebe dürfen die Lebensmittel dann von Rechts wegen nicht mehr verkaufen“, erklärt Gülker. Wichtig sei das Verbrauchsdatum, zum Beispiel bei frischem Fisch, Hackfleisch oder Eiern. Lebensmittel, die das Verbrauchsdatum überschritten haben, dürfen auch bei Foodsharing auf keinen Fall mehr geteilt werden. Wenn möglich, sind die Abholer auch mit dem Fahrrad unterwegs – im Sinne eines nachhaltigen Umwelt- und Konsumgedankens.

Wer bei Foodsharing mitmacht, will primär verhindern, dass Lebensmittel unnötig weggeworfen werden, und verbraucht diese in der Regel auch selbst beziehungsweise verteilt sie an Freunde, Verwandte, Nachbarn – Abnehmer finden sich immer. Die anderen geretteten Lebensmittel kommen in den gemeinsamen „Fairteiler“, ein Kühlschrank, der für alle Mitglieder zugänglich ist.

Jana Gülker vom Foodsharing-Netzwerk Homburg. Foto: Jennifer Klein

„Bei gekühlten Produkten beispielsweise muss die Kühlkette aufrecht erhalten werden. Und der Kühlschrank wird selbstverständlich mehrmals in der Woche kontrolliert und gereinigt“, weist Gülker auf die Einhaltung von Hygienestandards hin. Jedes Mitglied ist selbst in der Verantwortung für das, was geteilt und verzehrt wird. „Man merkt ja, wenn man einfach seine Sinne benutzt, ob etwas noch genießbar ist oder nicht.“ Entnommen werden dürfen haushaltsübliche Mengen. Und: „Es ist verboten, die Lebensmittel in irgendeiner Form zu veräußern. Alles Gerettete darf nur verschenkt werden.“

Foodsharing kooperiert in Homburg zurzeit mit zwei Betrieben. Die Mengen, die anfallen, sind ganz unterschiedlich, im Schnitt seien es rund 15 Kilo Lebensmittel pro Woche, schätzt sie. „Manchmal auch mehr – einmal hatte ein Laden aufgrund einer Fehlbestellung zwölf Wassermelonen übrig, oder 70 Liter Saft“.

Wertschätzung für Lebensmittel

Privatleute, die Lebensmittel übrig haben und abgeben beziehungsweise retten wollen, können das über ein eigenes Forum bei Foodsharing mit sogenannten „Essenskörben“ tun. Hier vereinbaren sie dann privat einen Termin zur Abholung der Speisen. In allen Fällen gilt „Teile nur das, was du auch selbst konsumieren würdest“. Mit Bedürftigkeit hat das Foodsharing-Prinzip übrigens weniger zu tun. Auch wenn es Gemeinsamkeiten mit der Arbeit der Tafeln gibt, und die Foodsaver sich teilweise von kostenlosen Lebensmitteln ernähren, spielt der Aspekt der Bedürftigkeit eine untergeordnete Rolle. „Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu den Tafeln. Natürlich sind wir froh, wenn wir in Einzelfällen auch Bedürftigkeit lindern können“, sagt Jana Gülker, „aber in der Hauptsache geht es darum, den Leuten ins Bewusstsein zu rufen, Nahrung und Lebensmittel wertzuschätzen“. Und wenn dann 10 Kilo Obst übrig sind, beschäftigt man sich schon damit, wie man das verarbeiten kann – ohne Lebensmittelverschwendung müsste es Initiativen wie Foodsharing nicht geben. „Bis es soweit ist, sind wir um jeden froh, der sich engagiert.“

Bisher wird das Homburger Foodsharing-Netzwerk hauptsächlich von Studenten getragen, „aber wir möchten gerne einen größeren Kreis erschließen“, sagt Jana Gülker. Denn bei Foodsharing mitmachen kann jeder.“