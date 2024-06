Biosphärenreservat Bliesgau Leader-Förderperiode wird verlängert

Die Lokale Aktionsgruppe freut sich auf Ideen, Anregungen und Projektvorschläge aus der Region. Vorschläge können jederzeit an die Regionalmanagerin Christina Danner herangetragen werden. Allen Interessierten wird dabei dringend geraten, sich mit ihren Ideen frühzeitig an das Regionalmanagement zu wenden. Hier erhalten sie eine Einschätzung zu den Umsetzungschancen und werden bei der Weiterentwicklung ihres Vorschlages unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung des Biosphärenreservates weiter.