Pharmaunternehmens Quasaar Firma in Bexbach testet Medikamente unter extremen Klimabedingungen

Klimawandel – dieses Wort hat an diesem Ort seine eigene Bedeutung. Wer den Unterschied zwischen einem saarländischen Frühlingstag, subtropischer Luftfeuchte bei 40 Grad Celsius und eiskaltem Wüstenklima erleben möchte, muss dafür in der 800 Quadratmeter großen Halle des Pharmaunternehmens Quasaar in Bexbach gerade mal fünf Schritte tun. Denn dort stehen die mit einer weißen Isolierschicht geschützten Klimakammern, in denen diese Umweltbedingungen simuliert werden, direkt nebeneinander. Das Unternehmen, das die im Saarland einmalige Einrichtung betreibt, verfolgt damit ein spezielles Ziel. Quasaar untersucht im Auftrag von Konzernen der Pharmabranche die Haltbarkeit von Arzneimitteln. Deren Wirksamkeit müssen die Hersteller unter allen Umweltbedingungen garantieren können; Quasaar prüft in seinem Bexbacher Stabilitätscenter, wie lange eine Wirkstoffzusammensetzung unter welchen Umweltbedingungen stabil bleibt. Was wir später auf der Verpackung eines Medikaments als Haltbarkeitsdatum sehen, hängt von den Ergebnissen solcher Analysen ab.