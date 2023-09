Traditionszeitung eingestellt Evangelischer Kirchenbote wird eingestellt

Die nach eigenen Angaben älteste Kirchenzeitung in Deutschland, der „Evangelische Kirchenbote“ in Speyer, stellt nach 177 Jahren Ende Dezember das Erscheinen ein. Es sei nicht gelungen, das 1846 gegründete Wochenblatt, das schon länger unter wirtschaftlichen Problemen litt, „in eine finanziell gesicherte Zukunft zu überführen“, teilte die pfälzische Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst am Donnerstag in Speyer mit. Seit Jahresbeginn gibt die Evangelische Kirche der Pfalz die Kirchenzeitung nach der Auflösung des Evangelischen Presseverbands in der Pfalz heraus. Das Aus für das Wochenblatt trifft auch die Gläubigen im Saarpfalz-Kreis, der bekanntlich zum Kirchenbezirk der Pfalz dazu gehört. Der Kirchenbote ist das Gegenstück zum katholischen Pilger.