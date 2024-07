Flair von Hollywood am BBZ in Homburg Filmpreis an Nachwuchregisseure verliehen

Wer hat nicht gern ein bisschen Hollywood-Feeling? Am Berufsbildungszentrum (BBZ) Homburg, der Paul-Weber-Schule, gehört ein ausgedehnter Ausflug in die Welt des Films seit dem vergangenen Jahr zu den Angeboten für Schülerinnen und Schüler mit dazu. Initiiert und organisiert von Thomas Scherer – bekannter Drehbuchautor, Regisseur und eben auch Lehrer am BBZ – wird vieles in bewegte Bilder gefasst. Der Höhepunkt des nun jährlichen Projektes ist die Verleihung des BBZ-Filmpreises „Der weiße Wolf“.