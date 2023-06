Neues Feuerwehrgerätehaus beim Tag der Architektur Traum für Architekt: Alles läuft nach Plan

Ende April nahm die Rohrbacher Feuerwehr offiziell ihr neues Gerätehaus in Betrieb. Das markierte den Schlusspunkt unter jahrelange Probleme der Rohrbacher Wehr, die sie mit ihrer alten Unterkunft hatte. Das frühere Gerätehaus in einem Hinterhof schräg gegenüber der Kirche war zu klein für die modernen Fahrzeuge, es verlangte den Wehrleuten bei Einsätzen viel ab, um in annehmbarer Zeit einsatzbereit im Fahrzeug zu sitzen. Die Unfallkasse machte mehr und mehr Probleme, ein Neubau musste unbedingt kommen. Streitigkeiten gab es um den Standort des neuen Gerätehauses, schließlich setzte sich der Vorschlag durch, den Neubau „Hinter den Gärten“, unmittelbar neben dem Festplatz, zu errichten. Erstaunlich reibungslos ging aus Sicht des ausführenden Architekten der Neubau über die Bühne – er realisierte einen futuristisch anmutenden Zweckbau, der viel Beachtung findet. So viel Beachtung, dass er jetzt auch eines der Ziele beim Tag der Architektur ist. Am Samstag, 24. Juni, können Menschen, die sich für Architektur interessieren, den Neubau besichtigen und mit dem Architekten Marc Jung ins Gespräch kommen.