Feuerwehr in Sturm-Einsatz : Einsatzkräfte beseitigten umgestürzte Bäume

In der Dudweilerstraße in St. Ingbert musste die Feuerwehr eine umgestürzte Buche beseitigen. Foto: Florian Jung/Feuerwehr

St. Ingbert/Bliestal Das Sturmtef Sabine, das in der Nach von Sonntag auf Montag mit heftigen Winden und starkem Regen über unsere Region gezogen ist, hielt auch die Feuerwehr in Atmen.. Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert war ab etwa.

20 Uhr in Bereitschaft. Dazu standen die Löschbezirke St. Ingbert-Mitte, Hassel und Oberwürzbach für Einsätze in den Gerätehäusern parat.

Bereits um 17.09 Uhr musste der Löschbezirk Rohrbach am Sonntag ausrücken., weil ein Baum an der Landstraße zwischen Rohrbach und Kirkel umgestützt war. Der Wurzelteller des circa 15 Meter hohen Baums hatte sich aus dem Boden gedrückt. Ein Feuerwehrmann fällte den Baum. Während des Fällvorgangs sperrten die Einsatzkräfte die Landstraße.

Gegen 21 Uhr ragte auf der A6 ein Baum auf die Fahrbahn. Diesen beseitigten Einsatzkräfte mit der Motorsäge. In der St. Ingberter Innenstadt fielen etwa zur gleichen Zeit Baustellenschilder um. Feuerwehrleute räumten die Schilder von der Straße. Gegen 21:28 Uhr rückte die St. Ingberter Wehr mit ihrer Drehleiter und einem Tanklöschfahrzeug zu einem Dachstuhlbrand aus, der in Blickweiler gemeldet worden war. Dort war eine Stromleitung abgerissen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Blieskastel konnten jedoch Entwarnung geben. Die beiden Fahrzeuge aus St. Ingbert brachen daher ihre Einsatzfahrt wieder ab.

Die Freiwillige Feuerwehr St. Ingbert zählte auch in der weiteren Nacht ein hohes Einsatzaufkommen. Nach ihren Angaben arbeitete die Einsatzbereitschaft dabei zunächst 16 Einsätze ab. Von Sturmschäden waren demnach alle Stadtteile betroffen. Überwiegend waren Bäume umgestürzt oder drohten umzufallen. Sie konnte allerdings allesamt so beseitigt werden, das keine weitere Schäden zu befürchten waren. In der Dudweilerstraße in St. Ingbert knickte eine mächtige rund 15 Meter hohe Buche in etwa drei Meter Höhe ab. Der Baum fiel auf die Straße und riss eine Straßenlaterne um. Die Laterne schalteten die Einsatzkräfte stromlos. Mit Motorsägen beseitigten die Feuerwehrleute den Baum. Die Laterne wurde mit einem Trennschleifer zerkleinert. Neben umgestürzten Bäumen verzeichnete die Wehr lose Dachziegel und lose Spanntransparente und losgerissene Verkehrsschilder, die beseitigt werden mussten.