Unfall in Kirkel : Feuerwehr-Einsatz in der Kaiserstraße

Die Feuerwehr war vor Ort bei dem Unfall im Einsatz. Foto: Kai Dörner Foto: Kai Dörner

Kirkel-Neuhäusel Am Samstagmittag wurde die Feuerwehr Kirkel-Neuhäusel gegen 12.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Kaiserstraße alarmiert. Ein Pkw war zuvor mit einem geparkten Lkw-Anhänger kollidiert. Die Fahrerin konnte ihr Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte durch Ersthelfer versorgt, heißt es in der Pressemitteilung.

Die weitere medizinische Versorgung wurde durch Kräfte des Rettungsdienstes übernommen.