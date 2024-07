Närrisches Jubiläum Ganz Kirkel war beim Festzug auf den Beinen

Die Karnevalsgesellschaft (KG) Burgnarren Kirkel feiert in diesem Jahr ihr närrisches Jubiläum „3 x 11 Jahre“. Aus diesem Anlass fand am Sonntag ein Festumzug durch Kirkel, an dem sich Gruppen aus dem gesamten Saarpfalz-Kreis beteiligten, und eine anschließende Party in der Burghalle mit der Band Firma Holunder statt.