Die Geschichte des Saarpfalz-Kreises Ferienführung auf den Spuren Siebenpfeiffers

Wo Siebenpfeiffer Violoncello spielte und penibel seine Obstbäume pflegte, wo Wirth zum Mittagessen einkehrte, wo der protestantische Dekan Gottfried Weber seine immensen Weinvorräte lagerte und wo der aus Helmstedt stammende Journalist Georg Fein mit der Tochter seiner Vermieterin poussierte: Derart mit Anekdoten verbundene Stationen werden bei der nunmehr anstehenden Ferienführung auf den Spuren Siebenpfeiffers durch die Kreisstadt Homburg angesteuert. Die historische Exkursion gilt nämlich jenen Schauplätzen, an denen im Vorfeld des Hambacher Festes in den Jahren 1830 bis 1832 ein grundlegendes Kapitel deutscher Demokratiegeschichte geschrieben wurde. Für diesen Donnerstag, 24. August, lädt die Siebenpfeiffer-Stiftung zu diesem so unterhaltsamen wie informativen Rundgang durch die Innenstadt ein.