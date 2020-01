Zeugin sah fünf Männer : Unbekannte schlagen Fensterfront einer Bar in Rohrbach ein

Foto: dpa/Jens Wolf

St. Ingbert In der Oberen Kaiserstraße in St. Ingbert-Rohrbach haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag eine große Glasscheibe einer Bar eingeschlagen. Eine Zeugin beobachtete fünf Männer.

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag (25.) eine großflächige Fensterscheibe einer Bar in St. Ingbert-Rohrbach eingeworfen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich die Tat gegen 0.50 Uhr in der Oberen Kaiserstrae. Eine Zeugin beobachtete fünf Männer in dunkler Kleidung wie sie die Scheibe einschlugen. Als sie die Gruppe daraufhin ansprach, seien die Männer in verschiedene Richtungen fortgerannt.

Die alarmierten Polizisten konnten keine Person mehr ausfindig machen. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 2000 Euro.