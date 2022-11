Saar-Fußballverein trauert um wichtige Persönlichkeit : „FC 08 Homburg ist tief betroffen“: Ehemaliger Spieler und Trainer Gerd Schwickert gestorben

Homburg Der langjährige Spieler, Trainer und Geschäftsführer beim FC 08 Homburg, Gerd Schwickert, ist im Alter von 73 Jahren verstorben. Der Fußballverein trauert um eine wichtige Persönlichkeit seiner Vereinsgeschichte.

Der FC 08 Homburg trauert um seinen ehemaligen Spieler, Trainer und Geschäftsführer Gerd Schwickert. Wie der Verein auf seiner Internetseite mitteilte, ist Schwickert am Dienstag, 22. November, im Alter von 73 Jahren verstorben.

„Der FC 08 Homburg wird Gerd Schwickert stets ein ehrendes Andenken bewahren“

„Der FC 08 Homburg ist tief betroffen über den Tod seines langjährigen Spielers, Trainers und Funktionärs und drückt dessen Angehörigen, Freunden und Wegbegleitern seine tief empfundene Anteilnahme aus“, heißt es weiter in der Mitteilung des Vereins. „Der FC 08 Homburg wird Gerd Schwickert stets ein ehrendes Andenken bewahren.“ Vor dem morgigen Regionalliga-Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz kündigte der Verein eine Schweigeminute an.

Gerd Schwickert prägte die erfolgreichsten Jahre des FC 08 Homburg Ende der 80er-Jahre entscheidend mit. Zehn Jahre war der gebürtige Westerwälder in den 80er und 90er-Jahren beim FC 08 Homburg als Spieler aktiv und trug hierbei unter anderem maßgeblich zum Aufstieg 1986 in die Bundesliga bei. Auch nach dem Ende seiner Spieler-Karriere blieb Schwickert dem FC Homburg verbunden und übernahm das Amt des Geschäftsführers. In den darauffolgenden Jahren sprang er mehrmals als Interimstrainer bei den Homburgern ein. Von Juli 1990 bis August 1992 war der gebürtige Westerwälder dann durchgehend als Cheftrainer des FCH tätig.