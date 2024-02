Ausgelassene Stimmung trotz Kritik So war der Fastnachtsumzug in Bexbach

Der große Fastnachtsumzug am Höcherberg? Der präsentierte sich am Sonntag als eine Mischung aus Altem und Neuem. Alt war die Route, die der Zug durch die Bexbacher Innenstadt nahm: Statt wie in der jüngeren Vergangenheit über die Susannastraße, den Realkreisel und die Bahnhofstraße zum Aloys-Nesseler-Platz, ging es in diesem Jahr wieder über die frühere Strecke – also über die Kleinottweiler- und die Rathausstraße. Dass der Zug in diesem Jahr in Sachen Streckenführung einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit machen musste, habe an Auflagen des Saarpfalz-Kreises als genehmigender Behörde gelegen, begründete Bexbachs Bürgermeister Christian Prech den Umzug des Umzugs.