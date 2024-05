Aktion Kleiner Einsatz mit großer Wirkung

Bei dieser Kampagne ist es ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein umweltbewusstes Verhalten in Bezug auf Abfall zu vermitteln und sie dahingehend nachhaltig zu lenken. Das Wissen über ressourcenorientiertes Handeln zum Wohle der Natur und Umwelt und die damit einhergehende Müllvermeidung soll verbreitet werden. Kinder und Jugendliche erleben dadurch, wie viel Müll durch andere Menschen produziert und achtlos entsorgt wird. Dies regt kritisches Denken an und animiert das Bewusstsein, andere wachzurütteln. Ein kleiner Nebeneffekt ist die Bewegung an der frischen Luft, was die eigene Gesundheit fördert und den Körper fit hält. Der Austausch untereinander schafft zudem Anreize ganz nach dem Motto: „Geteilte Aufgaben erledigen sich leichter“.