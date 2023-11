Saarpfälzisch-polnische Zusammenarbeit Familie im Partnerkreis selig gesprochen

In Markowa lebten Jozef und Wiktoria Ulma mit ihren sechs Kindern. Das Ehepaar versteckte während der deutschen Besetzung Polens im Zweiten Weltkrieg trotz drohender Lebensgefahr zwei jüdische Familien, um sie vor dem Holocaust zu retten. Jozef und seine hochschwangere Frau Wiktoria wurden jedoch verraten und mit ihren sechs Kindern und den acht Juden, die sie versteckt hatten, am 24. März 1944 hingerichtet. Anderen Mitmenschen in Markowa gelang es, noch 21 Juden zu retten, erinnert die Kreisverwaltung in Homburg in einer Pressemitteilung.