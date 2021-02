Pflanzaktion : Familie Heinzel schenkt der Stadt einen Maulbeer-Baum

Homburg Mit Unterstützung des Baubetriebshofes wurde der rund fünf Meter hohe Baum auf dem Ingweiler Friedhof gepflanzt.

Damit Karin Heinzel den Baum regelmäßig sehen und sich auch an dessen Pflege beteiligen kann, hatte sie sich einen Standort in der näheren Umgebung ihres Wohnorts in Ingweiler gewünscht. Mit dem zuständigen Meister des BBH entschied die Umwelt- und Grünflächenabteilung, dass der Baum auf dem Ingweiler Friedhof gepflanzt werden kann.

So rückte das Team von Meisterin Aneta Faber an und pflanzte den Baum am vergangenen Donnerstag auf dem schön gelegenen Friedhof in Ingweiler ein. Da der Untergrund momentan recht aufgeweicht ist, musste die Pflanzgrube mit dem Bagger über die Friedhofsmauer hinweg gegraben werden. Angereichert mit einem speziellem Substrat und einem Granulat, das helfen soll, auch im Sommer das Wasser zu binden, setzten die BBH-Mitarbeiter den Baum mit Hilfe des Baggers ein. Karin Heinzel, ihr Sohn Simon und Tochter Ellen halfen beim Auffüllen der Pflanzgrube tatkräftig mit. Anschließend erhielt der junge Maulbeerbaum noch zwei Stützpfosten. Nach einer guten halben Stunde war die Aktion abgeschlossen und der Ingweiler Friedhof Dank der Spende von Ruth Nieder und der Patenschaft der Familie Heinzel um einen rund fünf Meter hohen Laubbaum reicher.