Gegen Rechtsextremismus im Saarland Ökologisch – und demokratisch

Das Besondere an dieser Veranstaltung war die aktive Beteiligung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In einem viertägigen Trainingsprogramm beschäftigten sich die jungen Menschen intensiv damit, wie sie rechtsextreme Botschaften im Naturschutz erkennen und sich wirksam dagegen positionieren können. Bei der Fachtagung konnten sie ihre Expertise gemeinsam mit den Wissenschaftlern Nils Franke (Kulturwissenschaftler und Umwelthistoriker) der Universität Leipzig, Landry Carrier, Forscher an der Sirice, Paris Sorbonne, und dem namhaften Journalisten und Autor Andreas Speit an Multiplikatoren der nachhaltigen Bildungsarbeit weitergeben. In vielen unterschiedlichen Vorträgen, Workshops und auch im Rahmen einer Exkursion am ehemaligen Westwall wurden die Teilnehmenden im Bereich Extremismus, Prävention und Demokratiebildung gestärkt und ihnen neue Impulse und Formatideen für ihre Bildungsarbeit mitgegeben. Im abschließenden Feedback waren sich alle einig: „Die Veranstaltung war absolut gelungen“.