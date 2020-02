Einkochen ist „in“ : Kartoffeln und Kuchen einkochen vor der Kamera

Homburg Was früher der Verein, ist heute die Facebook-Gruppe. Sylvia und Rainer Schumacher haben mit ihrer Einkoch-Gruppe einen Nerv getroffen.

Im November vergangenen Jahres hatten wir über das Ehepaar Schumacher aus Homburg berichtet, das mit seiner Facebookgruppe einen Riesen-Erfolg hatte. „Einkochen und leckere Küche mit Sylvia“ heißt die Gruppe, die im September 2018 gegründet wurde. Im November waren es 14 000 Mitglieder; inzwischen freuen sich „Gruppen-Muddi“ Silvia und „Gruppen-Papi“ Rainer über einen deutlichen Mitglieder-Zuwachs, 15 750 sind es inzwischen, „auch dank des SZ-Artikels“, betont Rainer Schumacher ausdrücklich. So ist auch das SR-Fernsehen auf das rührige Ehepaar aufmerksam geworden, und hat ihm einen Bericht im Magazin „Wir im Saarland“ gewidmet. Sollte die Resonanz sich weiter so entwickeln, ist vielleicht auch eine Kochsendung mit den beiden geplant, erzählt Rainer Schumacher. Für den Drehtag hatte Silvia Schumacher Kartoffeln zum Einkochen vorbereitet und Blaubeerkuchen. „Kuchen lässt sich bestens einkochen“, sagt sie. Kuchenteig ins Einmachglas, Blaubeeren dazu, in den Backofen zum Backen und dann ab in den Einmachtopf. „Nur keine Scheu“, ermutigt sie, die von ihrer Oma die Kunst des Einmachens lernte, Neulinge.