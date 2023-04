Infos von Pilzexperten Reise ins faszinierende Reich der Pilze

Pilze sind überall. Es gibt Pilze an Land, im Wasser, in der Erde, an Bäumen oder im Kühlschrank, auf Füßen oder im Darm. Manche Pilze sind essbar, andere giftig, einige können heilende Wirkung haben.

14.04.2023, 11:47 Uhr

Falscher Satansröhrling Foto: Thomas Brandt/Pilzfreunde Saar-Pfalz Foto: Thomas Brandt/Pilzfreunde Saar-Pfalz

Wie groß und vielfältig das Reich der Pilze ist, fasziniert auch Thomas Brandt und Jörg Schuh von den Pilzfreunden Saarpfalz immer wieder. Brandt ist auch geprüfter Pilzsachverständiger der deutschen Gesellschaft für Mykologie. Die Pilzfreunde Saarpfalz mit ihren rund 130 Mitgliedern sind übrigens der einzige pilzkundliche Verein im Saarland.