Event-Manager Thorsten Bruch Der Macher von Homburg

Wenn man die Anfänge von Thorsten Bruchs Leidenschaft für die Gastro-und Eventszene aufspüren will, muss man in seine Kindheit zurück. Er erinnert sich: „Mein Opa Robert Klaus war im Vorstand des Männergesangvereins Bierbach. Und der Verein hat jedes Jahr auf dem Vereinsgelände auf dem Hechlerberg ein Kinderfest ausgerichtet. Da habe ich schon im Alter von sechs, sieben Jahren meinem Opa geholfen, die Getränke zu verkaufen. Und das zog sich wie ein roter Faden durch meine Kindheit und Jugend. Zum Beispiel bei Straßenfesten habe ich gerne mitgearbeitet. Später bei Festen in der Mehrzweckhalle in Bierbach habe ich bedient und als Jugendlicher in Kneipen gejobbt."