Gäste aus Europa in Homburg zu Gast Gäste aus ganz Europa werden erwartet

Gäste aus Deutschland, Frankreich, Luxemburg, Polen und aus der Ukraine führen am Samstag, 16. März, im Homburger Forum Europa-Gespräche. Diese laufen unter dem Motto „Faszination Europa“. Zu dieser besonderen Veranstaltung haben Jean Asselborn, ehemaliger Außenminister von Luxemburg, Heiko Maas, Präsident des Deutschen Poleninstituts und ehemaliger Bundesaußenminister, sowie Władysław Ortyl, Marschall der Woiwodschaft Karpatenvorland, ihr Kommen zugesagt. Weitere namhafte Gäste sind Anita Mikolajczak, Konsulin der Republik Polen in Köln, Mykhailo Lavriv, Bezirksratsvorsitzender des Rayons Kalusch und stellvertretender Präsident des ukrainischen Verbandes der Bezirks- und Regionalräte, Gilbert Schuh, Vizepräsident des Departements de la Moselle und Präsident EVTZ Eurodistrict Saar-Moselle, heißt es in der Pressemitteilung der Kreisverwaltung in Homburg.