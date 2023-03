Saarpfalz-Kreis und die verbundenen Regionen Polnische und ukrainische Kreise wurden Ehrenmitglieder

Und sie waren bei Euregio auch sofort willkommen. Es war ursprünglich an Austausch und kulturelle Aktionen gedacht, aber dann kam der Krieg dazwischen, „und eine Welle der Hilfsbereitschaft ging von uns allen aus“, so Landrat Gallo. Die polnischen Partnerkreise nahmen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine auf und waren dankbar für die Hilfslieferungen aus der Großregion Saar-Lor-Lux. Für die Ukrainer war es „ein großer Trost, dass wir nicht allein gelassen werden“, so Andrij Sulym aus Lemberg. Die Ehrenmitgliedschaft, so Laurence Ball und Landrat Gallo, bedeute, „dass wir damit dokumentieren, dass wir eng an der Seite unserer Freunde in Polen und in der Ukraine stehen und Hilfe leisten wollen, diese Regionen auf kommunaler Ebene zu unterstützen“.