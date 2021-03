Service für Senioren : Mehr als nur „Essen auf Rädern“

Homburg Seit dem Jahr 1985 hat die Arbeiterwohlfahrt zunächst in Homburg und Umgebung Essen ausgefahren, dann im gesamten Saarpfalz-Kreis.

Ausgeliefert werden die Mahlzeiten auch heute noch einmal in der Woche in Form von Tiefkühlkost in Sieben-Tagespaketen. Das Essen ist mundgerecht zubereitet, kann individuell zusammengestellt werden und ist auch für die Mikrowelle geeignet, heißt es weiter. Der Awo-Kreisverband Saarpfalz biete nicht nur die seit Jahren bewährte Vollkost mit BE-, Natrium- und Cholesterinangaben, sondern auch vegetarische Menüs an. Anhand eines Kataloges könnten sich die Kunden ihre Menüs individuell aussuchen und zusammenstellen.