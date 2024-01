Apropos Der unsichtbare Göttervogel

Ich sehe nie etwas. Das war schon als Kind so. Wenn meine Eltern riefen: „Da, guck mal, ein Reh auf der Lichtung!“, dann guckte ich entweder auf die falsche Lichtung, oder das Reh war weg. So geht es mir auch mit Sternschnuppen. Ich starrte gerade auf das öde schwarze Wasser des Vierwaldstätter Sees, auf dem es in der Dunkelheit garantiert nichts zu sehen gibt, als mein Sohn vor Begeisterung schrie: „Eine grün-weiße Sternschnuppe, Wahnsinn!“