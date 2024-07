Center-Erweiterung in Zweibrücken Droht noch eine juristische Auseinandersetzung? Homburg will Outlet-Pläne nicht hinnehmen

Dass die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd im pfälzischen Neustadt an der Weinstraße aktuell die Widersprüche der Städte Homburg, Neunkirchen und Saarbrücken gegen die Erweiterung des Fashion-Outlets in Zweibrücken wegen „mangelnder Widerspruchsbefugnis“ zurückgewiesen hat, heißt für Homburgs Bürgermeister Michael Forster keinesfalls, dass die Kreis- und Universitätsstadt die Pläne in der benachbarten Pfalz in der Folge klaglos hinnehmen werde (wir berichteten).