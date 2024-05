Vor den Europawahlen am 9. Juni Europa wurde spielerisch entdeckt

Am Sonntag, 9. Juni, ist großer Wahltag in unserer Region. So geht es dann um die Kommunalwahl, in Homburg und Kirkel zusätzlich um die Wahl der neuen Verwaltungschefs, es geht um die Nachfolge von Theophil Gallo als Landrat des Saarpfalz-Kreises – und es geht um die künftige Zusammensetzung des Europaparlaments. Gerade der letztgenannte Urnengang ist etwas Besonderes, dürfen hier doch zum ersten Mal Jugendliche ab 16 Jahren mit ihrer Stimme darüber entscheiden, welche Parteien ins Straßburger Parlament einziehen werden.