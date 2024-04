UKS Homburg und Winterbergklinik feiern zusammen Erstmals ein großes Fest der Pflege

Homburg · Der Pflegeberuf will sich von dem Vorurteil befreien, er sei schlecht bezahlt und langweilig. Das Gegenteil ist der Fall: er ist spannend, anspruchsvoll, international und gut bezahlt. Am Samstag steigt in Homburg ein großes Fest.

10.04.2024 , 14:40 Uhr

Der Pflegeberuf ist Teamarbeit, man hilft sich und sorgt auch mal für gute Stimmung am Arbeitsplatz, wie hier Krankenschwestern in der Silvesternacht, die gemeinsam Dienst haben. Auch das gehört zum Beruf dazu. Foto: Heiko Lehmann