Neujahrsbaby 2023 am Uniklinikum Homburg : Erstes Neujahrsbaby kam um 14.45 Uhr zur Welt

Neujahrsbaby 2023 am Uniklinikum Homburg

Johanna ist das erste Baby, das im Jahr 2023 in der Frauenklinik des Universitätsklinikums zur Welt kam: Um 14.45 Uhr war es soweit. Foto: Ruppenthal

Homburg Ein gesundes Baby und zwei glückliche Eltern: Im Universitätsklinikum des Saarlandes ist das erste Baby des Jahres 2023 entbunden worden.

Victoria Theis und ihr Mann Henning Ueberall sind überglücklich. Um 14.45 Uhr ist Johanna in der Frauenklinik des Universitätsklinikums entbunden worden. Johanna wiegt 3030 Gramm und ist am Klinikum das erste Baby, das im Jahr 2023 das Licht der Welt erblickt hat.

„Johanna ist per Kaiserschnitt zur Welt gekommen“, sagt Victoria Theis. Mit dem Feuerwerk in der Silvesternacht hätten die Wehen eingesetzt. Ans Silvesterfeiern war nun nicht mehr zu denken. Auf direktem Wege ging es ins Krankenhaus. „Wir wussten bereits, dass es ein Mädchen wird. Aber dieses Gefühl, wenn man sein Kind zum ersten Mal sieht und spürt, das kann man nicht in Worte fassen.“