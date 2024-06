Kongress in Kirkel: Nachwuchs in Gesundheitsberufen Den Mangel von Fachkräften bekämpfen

Was beschäftigt junge Menschen, die sich für einen Beruf in der Pflege entschieden haben? Mit welchen Problemen, mit welchen Herausforderungen müssen sie täglich umgehen? Und wie schafft man es, ein Berufsumfeld zu schaffen, das wertig und nicht auszehrend ist? Diese und einige andere Fragen standen am Montag im Mittelpunkt einer ganz besonderen Veranstaltung im Bildungszentrum der Arbeitskammer in Kirkel.