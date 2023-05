Am 25. Mai Erste Siebenpfeiffer-Führung durch die Homburger Innenstadt

„Das Homburger Völkchen ist äußerst liberal“ schrieb Georg Fein, der Redakteur der „Deutschen Tribüne“ in Homburg, 1832 in einem Brief an seine Mutter in Wolfenbüttel. Feins Feststellung ist auch das Motto der Stadtführung. Die Tour zu den einschlägigen Schauplätzen der Ereignisse um Siebenpfeiffer und Wirth wird aber kein gewöhnlicher Rundgang von der Altstadt zum Rondell. Vielmehr erwartet die Teilnehmer eine inszenierte Kostümführung; Monika Link wird als „Regina Wirth“, also als Witwe von Johann Georg August Wirth, in zeitgenössischer Bekleidung Revue passieren lassen, was sie in ihrer stürmischen Homburger Zeit so alles erlebt hat - während ihr wagemutiger Gatte die meiste Zeit im Gefängnis einsaß. Stationen der von ihr geleiteten Exkursion durch die Stadt sind etwa das Terrain, auf dem sich einst Siebenpfeiffers Wohnung und auch das Landcommissariat befanden, die Druckerpresse, auf der Wirths berühmt-berüchtigte Zeitung „Tribüne“ zeitweise gedruckt wurde, das Gasthaus Cappel, in dem das erste von zahlreichen „Festbanketten“ stattfand, das Gebäude in der heutigen Eisenbahnstraße, in dem Wirth arbeitete und mit seiner Familie lebte sowie schließlich auch der Freiheitsbrunnen am Rondell.