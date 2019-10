Das sehr durchwachsene Fazit der Bauern im Saarpfalz-Kreis : Die zweite Jahreshälfte war zu trocken

Richard Schreiner und Ehefrau Ulrike präsentieren Ernteergebnisse aus Feldern und Gärten. Insgesamt fiel die Bilanz der saarpfälzischen Landwirte allerdings sehr durchwachsen aus. Foto: Hans Hurth

St. Ingbert/Bliestal Der Vorsitzende der saarpfälzischen Bauern, Richard Schreiner, muss eine eher durchwachsene Erntebilanz ziehen.

„Ein trockenes Jahr jagt das nächste.“ Mit diesen Worten leitet Richard Schreiner vom Kirchheimer Hof in Breitfurt seine Erntebilanz 2019 ein. Schließlich wird am Sonntag (6. Oktober) das Erntedankfest gefeiert – ein Höhepunkt für die Landwirte, so der Vorsitzende des Bauernverbandes Saar im Saarpfalz-Kreis und Ex- Präsident der Landwirtschaftskammer. Der Kreisverband zählt seinen Angaben nach 250 Mitglieder im Kreisverband. Habe es im vergangenen Jahr noch „Ernteschäden nationalen Ausmaßes“ gegeben, so sei 2019 einfach „nur“ viel zu trocken gewesen, sagt Richard Schreiner.

Die Getreideernte sei für die Bauern im Saarpfalz-Kreis dieses Jahr fast normal gewesen. Richtig trocken sei es erst in der zweiten Jahreshälfte geworden: „Sommergerste, Hafer und Weizen haben, je nach Standort, Schaden genommen. Der Hafer war häufig für die Verarbeitung nicht schwer genug.“ Sommergerste werde in der Regel zum Brauen von Bier verwendet. Schreiner erläutert: „Von diesen Körnern werden zehn Prozent aussortiert, weil sie für die Mälzerei nicht schwer genug sind. Das ist bitter, aber dieses Jahr nicht zu ändern.“

Beim Futter für die Tiere werde es wahrscheinlich auf einigen Höfen eng. Das Gras habe man nur ein- bis zweimal mit normalem Ertrag mähen können. Einige Landwirte hätten ein drittes Mal gemäht, um die „Wiesen zu putzen“, gelohnt habe das sich aber nicht. Der Silo-Mais für die Kühe bringe es trotz Trockenheit auf ein durchschnittliches Ergebnis. „Wir bauen mehrere Kulturen an, um das Risiko besser zu verteilen“, sagt der 59-jährige Landwirt.

Auch die Wiesen in den Naturschutzgebieten hätten nach der ersten Mahd kaum mehr Blüten hervorgebracht: „Es hat einfach überall das Wasser gefehlt. Wenn für die Kühe draußen nichts mehr wächst, dann sieht es auch mit Blüten für die Insekten auf den Wiesen schlecht aus“, lautet das Fazit des Kreislandwirts. Doch Schreiner und seine Kollegen machen etwas für die Umwelt: Sie bauen auf ihren Ackerflächen auf gut 75 Hektar, verteilt auf viele kleine Teilflächen, Blühpflanzen an. Diese speziellen Mischungen blühen über das Jahr verteilt. Und so ist immer für Insektennahrung auf den Feldern gesorgt.

Die Preise wiederum seien im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Das sei schade, doch der Schuh drücke an ganz anderer Stelle. Die Landwirte im Saarpfalz-Kreis, so der Kreisvorsitzende, seien mit dem Thema Natur und Artenschutz vertraut. „Im Durchschnitt aller Betriebe liegen etwa zehn Prozent der bewirtschafteten Fläche im Natura 2000 oder Naturschutzgebiet: „Doch das Zerren an der Landwirtschaft nimmt kein Ende.“ Die heimische Landwirtschaft solle für mehr Tierwohl sorgen, außerdem weniger Dünger und Pflanzenschutz einsetzen. Vom Bauern und seinen Kollegen würde außerdem gefordert, Insekten stärker zu fördern. Schreiner kritisiert weiter, dass – bei hohen Auflagen – die EU-Zahlungen gekürzt werden, aber gleichzeitig gesunde und vor allem billige Nahrungsmittel produziert werden müssten. „Die Entmutigung im Berufsstand ist deutlich zu spüren“, sagt der Kreisvorsitzende. Von der regionalen Landwirtschaft verlange man einen Veränderungsprozess, um auf der anderen Seite den Weg für Import-Lebensmittel über Freihandelsabkommen Tür und Tor zu öffnen. Unter welchen Bedingungen in Drittländern produziert werde, scheine den Nichtregierungsorganisationen (NGO) eher nicht so wichtig. Trotzdem könne die heimische Landwirtschaft nicht mit den Preisen der importierten Ware konkurrieren. Richard Schreiner: „Die Landwirte im Saarpfalz-Kreis erhalten keine faire Chance, die gesellschaftlichen Erwartungen in der Breite zu erfüllen. Wir wissen nicht, ob wir überhaupt noch Lebensmittel produzieren sollen, oder ob diese nur noch das zufällige Nebenprodukt der Bereitstellung von Naturschutzflächen sein sollen. Zeitgleich werden an anderer Stelle Agrarflächen mittels Brandrodung freigemacht.“