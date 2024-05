Lagebericht aus dem Saarpfalz-Kreis Die Lage in Blieskastel ist ernst

Über Nacht hat sich die Hochwasser-Lage im Saarpfalz-Kreis größtenteils entspannt, darüber informiert am Samstagmorgen die Untere Katastrophenschutzbehörde. Eine Ausnahme bildete die Stadt Blieskastel. Im dortigen Stadtteil Webenheim standen am Stadtpfad und in der Bleichstraße mehrere Keller unter Wasser. In der Blieskasteler Brunnenstraße und der Römerstraße wurden die Bewohner mehrerer Häuser mit Booten evakuiert. In den beiden Straßen wurde der Strom in der Nacht abgestellt. Wie eine Sprecherin des Saarpfalz-Kreises weiter berichtet, seien alle evakuierten Personen bisweilen bei Bekannten und Verwandten untergekommen. „Die Feuerwehr Blieskastel war hier die ganze Nacht im Einsatz, um Sicherungsmaßnahmen zu treffen“, so die Sprecherin.