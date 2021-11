In den saarländischen Bergbauregionen ist Landschaft nicht immer natürlich gewachsen, sondern vielfach künstlich angelegt worden. Hier der Blick von Neunkirchen-Hangard auf die ehemalige Bergehalde in Frankenholz, die viel größer ist als die Monte-Barbara-Halde in Bexbach. Die Grube Frankenholz war die größte und bedeutendste Grube auf Bexbacher Gemarkung. Foto: Thomas Reinhardt