Die illustre Geschichte einer Familie Er machte auf den Bühnen der Welt Karriere – dieser bekannte Sänger stammt aus St. Ingbert

„Den Hunding sang Herr Chandon. Wir haben den Künstler schon im Rheingold als Fasolt mit Vergnügen gehört und fanden auch vorgestern vieles Erfreuliche in seiner Leistung. Nur möchten wir rathen, den Hunding nicht zu sehr als ‚grimmen Wütherich’ aufzufassen und in Gebärde, Augenspiel und Haltung ein wenig mehr Gemessenheit zu beachten. Hunding ist ein stolzer, finsterer, rauher Held, unerbittlich streng, ja grausam, wo er sich im Rechte fühlt; ein ganzer Mann, ganz im Sinne der alten nordischen Sage, vom Dichter trefflich gezeichnet, so muss er wiedergegeben werden. Sehr gut war die Haltung des Herrn Chandon während der Erzählung Siegmunds“: Dezidiert war die Kritik, die in der Morgenausgabe des Berliner Tageblatts vom 31. Oktober 1882 über die Aufführung am Tag zuvor zu lesen war. Opern von Richard Wagner oder auch nur Szenen daraus wurden in „Kroll’s Theater“ am Berliner Tiergarten, auch „Krolloper“ genannt, zu dieser Zeit gegeben.