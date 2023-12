Mühlräder im Saarpfalz-Kreis Viele Mühlräder klapperten entlang der Blies

Christian IV, Herzog von Pfalz-Zweibrücken, gilt bis heute als Musterexemplar eines aufgeklärten und fortschrittlichen Landesherrn. Er war gerade 21 Jahre alt und erst kurz in seiner Funktion, als er 1743 eine Bestandsaufnahme sämtlicher Mühlen in seinem Territorium in Angriff nehmen ließ. Das Resultat dieser Inventur war imposant: Hunderte von Mühlen klapperten an den rauschenden Bächen in seinem Herrschaftsgebiet, mahlten und zerstampften Getreide, gewannen Öl, sägten Holz, walkten Tücher, zermalmten Eichenrinde, schliffen Steine oder schmiedeten heißes Eisen.