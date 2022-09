Neue Energiespar-Verordnung : Homburger Geschäftsleute sparen schon kräftig Energie

Christian Charissé ist Eigentümer der „Ratsapotheke“ in der Homburger Talstraße. Den zur Beleuchtung der Apotheke benötigten Strom produziert seit diesem Jahr eine eigene Solaranlage. Foto: Markus Renz

Homburg Seit 1. September gilt in Deutschland eine Verordnung, die zu Energiekosteneinsparungen bei Bürgern, Unternehmen und der öffentlichen Hand führen soll. Die Verordnung sieht etwa reguliertes Beheizen und ein zeitweises Abschalten von Beleuchtung vor. Doch was bedeutet all das für Homburg?