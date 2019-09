Aus dem Polizeibericht : Elf Außenspiegel zerstört: Polizei sucht Zeugen

Ormesheim

In der Nacht zum Sonntag (15. September) wurde in den Straßen Im Farneck, Buchenstraße und im Eschenweg in Ormesheim von einem bislang unbekannten Täter an elf geparkten Personenwagen jeweils der Außenspiegel abgetreten. Weiterhin wurde eine in einem Vorgarten stehende Gartenlampe mutwillig zerstört.