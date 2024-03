Kreistagssitzung in Homburg Einsatz im Kampf gegen die Betrüger

Seit 2009 gibt es im Saarland sogenannte Senioren-Sicherheitsberater. Ausgebildet von der Polizei sollen sie ehrenamtlich als Bindeglied hin zu älteren Mitbürgern agieren. Ihre Aufgaben bestehen in der Beratung zur Sicherheit im Straßenverkehr, Sicherheit im Haushalt, Verhalten am Kassenautomaten und rund um Rauchmelder und Notrufanlagen. Zusätzlich geben die Berater Informationen zu vielen Bereichen der Kriminalität – so zu den sogenannten Schockanrufen, Kaffeefahrten mit Betrugsabsichten, Einbruchdelikten und, in diesen Tagen zunehmend, zum weiten Feld der Internetkriminalität. Organisiert und betreut werden Senioren-Sicherheitsberater in der Regel von den Kommunen, in denen sie aktiv sind.