Bahnhöfe im Landkreis Kleine Geschichte saarpfälzischer Bahnhöfe

Der allererste befand sich in Homburg, der älteste bis heute erhaltene steht in Bexbach, in Altstadt hätte es beinahe sogar deren vier gegeben, über den vielleicht repräsentativsten verfügte Gersheim, am kürzesten in Betrieb war jener in Erbach: Was sich anhört wie ein spielerisches Zahlenrätsel, das ist nichts anderes als ein Schnelldurchgang durch die saarpfälzische Eisenbahngeschichte. Gut zwei Dutzend Bahnhöfe lassen sich entlang der verschiedenen Strecken in der Region auflisten, darunter zweckdienliche Haltestationen ebenso wie manch architektonisch reizvolles Bauwerk.