Historisches aus der Saarpfalz Ein zwielichtiger Lebemann am Karlsberg

Katholischer Priester und Theaterschauspieler, Erzieher und Lehrer von hochrangigen Persönlichkeiten seiner Zeit, weltlichen Genüssen und frivolem Treiben sehr zugeneigt – schier endlos ist die Liste der Charakterisierungen, die für Pierre Salabert gefunden wurden. Auch war er Intrigant, Lebemann und Leichtfuß, gebildet und klug, gerissen und verschlagen. Der Abbé spielte nicht nur am Pfalz-Zweibrücker Hof, zunächst in Jägersburg und dann besonders in Homburg, eine wichtige wie zwielichtige Rolle. Sein Lebensweg führte ihn nach vielen Irrungen und Wirrungen schließlich in hoher Position nach München. Das Domizil, das er dort für sich errichten ließ, dient als „Prinz Carl Palais“ heute den bayerischen Ministerpräsidenten als Dienstsitz.