Einrichtungen profitieren von Bundesförderung Wie Kinder schon in der Kita Sprachen lernen

Seit 2021 setzten sich die Sprach-Kitas in Saarpfalz-Kreis intensiv mit der Digitalisierung auseinander. Mit Unterstützung von Jelena Wagner lernten die pädagogischen Kräfte in den Einrichtungen digitale Medien sinnvoll, kreativ und produktiv im Kita-Alltag einzusetzen. Das Bundesprogramm stellte von 2019 bis 2022 dafür die finanziellen Mittel bereit. Dadurch sind die Sprach-Kitas im Saarpfalz-Kreis zu Leuchttürmen der Digitalisierung der Kitas im gesamten Saarland geworden. Diese Entwicklung ist auch in Berlin bemerkt worden, sodass Jelena Wagner eingeladen wurde, bei der Online-Abschlussveranstaltung für das Bundesprogramm am 20. Juni 2023 in Berlin im Bundesbildungsministerium mitzuwirken.