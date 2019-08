Bexbach : Ein Hoch auf den Bahnhof in Bexbach

Im August 2019 wird das historische Gebäude 170 Jahre alt. Es handelt sich um den ältesten Bahnhof des Saarlandes.

Er ist zwar nicht der größte Bahnhof des Landes, dafür aber der älteste: Der Bexbacher Bahnhof wurde vor 170 Jahren gebaut. Damals ging es gar nicht darum, Personen von A nach B zu befördern, wie Dieter Durrang von den Modellbahnfreunden (MBF) Bexbach berichtet. Nein, der Grund für den Bau war schnöder Mammon. „Um die Kohle aus den Gruben in Bexbach und später Frankenholz rentabel und in großen Mengen transportieren zu können, wurden zwei neue Bahnlinien gebaut.“ Und eben der Bexbacher Bahnhof als Knoten- und Umschlagpunkt.

Übrigens kein leichtes Unterfangen in Zeiten, in denen die Region bayrisch-preußisches und saarländisch-pfälzisches Grenzgebiet war. Als der Bahnhof gebaut wurde, lag Bexbach im Rheinkreis des Königreichs Bayern. Der Bahnhof war Grenzbahnhof zwischen Bayern und Preußen.

Zwischenzeitlich 1937, nach Bildung der Großgemeinde, hieß der Bahnhof „Höcherberg“ – erst mit den Feiern zum 100-jährigen Bestehen wurde der Name wieder in Bexbach geändert. Mit der Schließung der Gruben sank auch das Verkehrsaufkommen.

Die Modellbahnfreunde sind naturgemäß „ihrem“ Heimatbahnhof eng verbunden. Nicht zuletzt deshalb, weil sie mit einem Modell desselben bei der Köln-Messe einen ersten Preis gewonnen haben. Das preisgekrönte Modell ist eines der wenigen, das den Brand im Vereinsheim der Modellbauer vor rund einem Jahr „überlebt“ hat, wie Durrang berichtet. Der ursprünglich im Bahnhof beheimatete Verein war übergangsweise im Michelin-Tennisheim, das brannte ab (wir berichteten), derzeit halten die Vereinsmitglieder ihre Treffen in der Schillerschule in Frankenholz ab. „Als Modellbauer ist man Landschaftsbauer, Architekt, Gipser und Elektriker in einem“, beschreibt Durrang die Faszination des Hobbys.

Und natürlich interessieren sie auch die großen Züge, bei Vereinsfahrten, zum Beispiel mit dem TGV, dem Glacierexpress oder dem Bernina-Express gilt es nicht nur die schönen Aussichten zu bewundern – obwohl man das beim Zugfahren so viel entspannter als beim Autofahren kann. Die Modellbahnfreunde blicken auch hinter die Kulissen und besichtigen Stellwerke und Lokomotiven. Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte war der 150. Geburtstag des Bahnhofs. Da organisierten die MBF ein großes Fest, mit historischer Dampfzugfahrt – ein ganz so großer Bahnhof wird es diesmal nicht werden, aber ein Geburtstagskonzert, passend zum Konzept des neuen Kulturbahnhofs. Gerne hätte man natürlich im schon umgebauten Bahnhof gefeiert, aber die Arbeiten dauerten länger als geplant. Das Konzert wollte man aber doch wie geplant durchführen. Deshalb wird nun also im Gemeindehaus gefeiert.